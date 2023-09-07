'Мы должны быть с Украиной': Столтенберг отметил успех ВСУ в контрнаступлении и указал на ключевой вызов

Украинская армия смогла прорвать российскую оборону и достигла прогресса в контрнаступлении. ВСУ постепенно набирают силу и, несмотря на тяжелые бои, продвигаются вперед.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед европарламентариями в четверг, 7 сентября.

Генсек с иронией отметил, что когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, ее армия считалась второй сильнейшей в мире, а "сейчас российская армия вторая сильнейшая в Украине".

"Украинцы постепенно набирают силу, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку… Это тяжелые бои, но украинские силы смогли прорвать оборонительные линии российских войск, и они продвигаются вперед", – подчеркнул Столтенберг.

В то же время, он напомнил о заминированности территорий, которая затрудняет продвижение Вооруженных сил Украины. Генсек НАТО отметил, что нельзя ожидать самих побед от украинских защитников, ведь на войне так не бывает. Но партнеры должны быть с Украиной не только в успехе, но и в трудные времена, подчеркнул Столтенберг.

"Украинцы решили начать наступление, потому что они собираются освободить свою землю, и они делают успехи. Возможно, не так быстро, как мы надеялись, но постепенно продвигаются вперед, примерно по 100 метров в день... Вряд ли в любой войне мы увидим только победы той стороны, которую мы поддерживаем. Будут и плохие, и хорошие дни. Мы должны быть с Украиной не только в хорошие времена, но и в плохие", – подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на нескольких участках фронта. На Мелитопольском направлении защитники добились успеха и закрепляются на новых рубежах. Также бойцы Сил обороны преуспели к югу от Роботиного и к западу от Вербового.

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