'Мы должны победить в этой войне': Зеленский озвучил планы на май и июнь. Видео

У Украины появился "исторический шанс сломать русский реваншизм". Но, чтобы этим шансом воспользоваться, нужно провести соответствующую работу с партнерами нашей страны. Такая работа уже планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем обращении к стране.

По словам президента, "май и июнь должны стать временем активности ради Украины". "Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, для чего будут собирать солдат. И у нас и у наших партнеров должен быть сильный ответ на любые российские операции. Мы должны победить в этой войне. Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться", - сказал глава государства.

Президент также рассказал о новом договоре безопасности для Украины. "Уже восьмой – теперь с Финляндией. Сегодня подписали его в Киеве во время визита нового президента Финляндии. Он прибыл вместе со спикером парламента, и это впервые такой формат совместного визита, тем более – первый визит нового президента именно в Украину", – отметил Зеленский.

Отдельно глава государства сказал о новом пакете оборонной поддержки, очевидно, от финнов. "Мы очень детально говорили о потребности в усилении ПВО. Говорили и об оборонном производстве – о совместных проектах по оружию, по снарядам. И мы договорились сегодня, что команды наших государств будут работать вместе не менее активно, чем раньше", – рассказал президент.

Также Зеленский провел несколько телефонных разговоров – с премьерами Японии и Португалии. "После недавних решений правительства Японии общая поддержка Украины со стороны Японии – уже более 12 миллиардов долларов. С новым премьер-министром Португалии скоординировали нашу работу и, в частности, поручили командам начать подготовку соглашения безопасности между нашими государствами", – отметил президент.

Традиционно Зеленский поблагодарил всех, кто бъется на фронте, а также "всех, кто тренирует наших воинов, всех, кто волонтерит и всех в мире, кто помогает".

Как сообщал OBOZ.UA, президент уже провел специальное совещание, которое касалось деятельности в Украине онлайн-казино. Власти готовят шаги, которые помогут лучше контролировать эту сферу и " защитить интересы общества должным образом ".

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