'Мы должны решить столько проблем': Туск заявил, что Европа устала не от Украины, а от Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа устала не от помощи Украине, а от премьера Венгрии Виктора Орбана, который ее блокирует. Он убежден, что страны ЕС в конце концов найдут аргументы, чтобы убедить его разблокировать финансирование для Киева в объеме €50 млрд.

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Об этом политик сказал журналистам перед началом специального саммита в Брюсселе 1 февраля, передает "Интерфакс-Украина". Известно, что вопрос пересмотра многолетнего бюджета ЕС, который включает создание Украинского фонда, стоит первым в повестке дня.

"Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем и, конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины", – отметил Туск.

По его словам, сам он не может понять и принять эту "очень странную" и "очень эгоистическую игру" от венгерского премьера. Глава правительства Польши добавил, что у ЕС нет места для компромисса по украинскому вопросу.

"Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-нибудь сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить его", – подчеркнул Туск.

Польский премьер также считает, что в среднесрочной перспективе европейцы должны больше думать, "возможно, не о жестких мерах, но о более четких последствиях" относительно Венгрии.

"Украинский вопрос – это экзистенциальный вопрос не только для Польши, а для всех нас, и сегодняшняя позиция Орбана касается безопасности. Это нечто столь очевидное и одновременно неприемлемое, поэтому мы должны думать о всех возможных мерах и всех возможных последствиях в будущем, но может, не сегодня", – подытожил Туск.

Добавим, что впоследствии в Европейском Совете поддержали план по программе Ukraine Facility по оказанию Украине рекордной экономической помощи – €50 млрд в течение четырех лет. Сразу €39 млрд из этих средств является прямой финансовой поддержкой, а €18 млрд Киев получит уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания Financial Times, в Евросоюзе частично согласились с требованием Венгрии относительно помощи Украине. На это они пошли, чтобы добиться от страны поддержки пакета.

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