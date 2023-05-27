'Мы должны сосредоточить внимание': командующий ВВС Британии указал на угрозы от России после ее поражения в войне

Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Вигстон заявил, что после поражения в войне против Украины угроза от России для западных стран возрастет. По его словам, страна-агрессор будет пытаться отомстить за свой провал.

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Главный маршал британской авиации добавил, что Россия будет представлять прямую угрозу для Великобритании. Об этом он рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Вигстон отметил, что страны Запада должны сосредоточить свое внимание на том, что российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные силы представляют угрозу для Великобритании и НАТО. Он отметил, что угроза никуда не исчезнет даже после поражения РФ в войне против Украины.

Более того, командующий ВВС Британии уверен, что угроза даже усугубится, если кремлевский диктатор Владимир Путин будет свергнут.

"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства могут причинит нам вред – это воздушное нападение или ракетная атака", – сказал Вигстон.

Примечательно, что комментарии командующего ВВС Британии об угрозе со стороны России после окончания войны в Украине являются первым публичным признанием западным военачальником опасений, которые, как считается, обсуждались в частном порядке по поводу того, как Россия может действовать в случае поражения.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи заявил, что, несмотря на большие потери армии в результате войны в Украине, российские вооруженные силы по-прежнему практически не повреждены и представляют серьезную угрозу. По его словам, РФ уже понесли большие потери, но флот и киберпространство РФ почти ничего не потеряли.

Напомним, глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что страна-агрессор Россия в 2023 году вряд ли сможет начать в Украине новую "масштабную наступательную операцию". По ее словам, оккупационная армия РФ испытывает нехватку боеприпасов и живой силы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины – это самый быстрый путь к миру. По его словам, Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 26 мая Силы обороны Украины "задвухсотили" еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь вражеской армии в живой силе за весь период полномасштабного вторжения уже достигло 206 200 человек.

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