'Мы должны защищать наше население': Умеров высказался по поводу ударов по России и потребности в ПВО

Министр обороны Украины Алексей Умеров высказался по поводу необходимости усиления оборонных возможностей Украины и получения поддержки от международных партнеров. Он заявил, что Украина просит союзников о большем вооружении и разрешении на использование западного оружия для ударов по военным объектам и инфраструктуре России.

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Это поможет ослабить военную мощь агрессора и отодвинуть его силы от границ. Такое заявление Умеров сделал во время большого Форума с участием руководства страны во вторник, 27 августа, сообщает присутствовавший на мероприятии корреспондент OBOZ.UA.

"Мы просим от союзников побольше вооружения. Мы просим от партнеров разрешения использовать западное вооружение по территории России, по военным объектам, по военной инфраструктуре, что позволит нам ослабить военную мощь врага и отодвинуть силы агрессора от наших границ", – сказал он.

В то же время, Украина наращивает свои военные возможности, чтобы эффективно реагировать на каждый обстрел и угрозу.

Он также подчеркнул внимание на важности противовоздушной обороны для защиты населения, критической инфраструктуры и военных подразделений.

"Надежда остается последней, они говорили о создании буферной зоны, а мы создали собственную буферную зону, чтобы не дать им перейти границу. Мы фокусируем наши удары на логистике их, на хабах, на аэродромах, мы понимаем, что они будут нас атаковать средствами С-300, С-400... Именно противодействие этому нам необходимо прямо сейчас", – пояснил министр.

Умеров также выразил недовольство тем, что западные партнеры еще не предоставили разрешение на использование вооружения для атак по территории России, хотя Украина соблюдает все международные нормы и всегда пытается избежать ударов по мирному населению.

"Именно поэтому мы не понимаем, почему наши партнеры не позволяют нам пользоваться вооружением. Мы как страна соблюдаем все международные нормы, правила участия в военных действиях, и мы сразу говорим, что будем бить по военным целям, чтобы не было террора против мирного населения. Что касается ПВО, это абсолютно необходимо для нас. Мы должны защищать наше население, критическую инфраструктуру, наши бригады... Что угодно, что нам могут предоставить западные партнеры - это важно, но важно, чтобы оно поступало сейчас", – сказал он.

Напомним, что накануне в Пентагоне заявили, что США позволяют Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по Курской области. Ведь таким образом, украинская армия защищает свою страну от атак России из этого региона, заявили в министерстве обороны США.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер ранее также говорил, что США обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления в Курской области. США продолжают сосредотачиваться на обеспечении Украины возможностью оставаться свободным и суверенным государством, способным сдерживать российскую агрессию в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него в частности вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, беспилотники Vector, 14 тысяч патронов калибра 155 мм и другое вооружение.