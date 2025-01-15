'Мы едва выбрались': пострадавшая в результате удара РФ по Львовщине рассказала о последствиях атаки. Видео

В среду, 15 января, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине было значительно поврежден дом пенсионерки Ярославы Сукач в селе Скнилов Львовской области. Женщина едва успела покинуть помещение вместе с сестрой.

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Об этом сообщает "Суспильне Львов". Сейчас ее дом непригоден для проживания.

"Мы две есть, но мы едва выбрались... Дома нет, все уничтожено", – рассказала женщина.

Посреди разбитого дома она показывает на окно под которым спала. По ее словам, все начало падать на нее и самое окно тоже. Пенсионерке удалось вытащить сестру и они вышли из дома.

"Я там спала, там все под окном падало на меня, и само окно. Сестру вытащила и пошли во двор", – сказала Ярослава Сукач.

В свою очередь, первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик сообщил, что на Львовщине продолжаются работы по устранению последствий после российского обстрела, к счастью обошлось без пострадавших.

"На Львовщине продолжают разбирать разрушение объектов критической инфраструктуры после утренних обстрелов, которые нанесла по Львовщине армия РФ". Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. По объектам, где имели место прилеты – есть разрушения. Работают следственно-оперативные группы и чрезвычайники в части локализации последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 января Россия совершила массированную атаку на Украину. Ночью оккупанты запускали по украинским городам и селам дроны-камикадзе, а утром ударили ракетами разных типов. Атака была направлена на энергетический комплекс, ракеты пытались поразить энергообъекты во Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, 15 января на наше государство враг направил более 40 ракет разных типов, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 30 из них. В частности, во время атаки враг задействовал более 70 ударных дронов.

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