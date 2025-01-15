'Мишень – наша энергетика': Зеленский рассказал, сколько ракет сбили силы ПВО во время массированной атаки РФ на Украину

Россия 15 января снова устроила массированную атаку на Украину, целясь прежде всего по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей. В целом на наше государство враг направил более 40 ракет разных типов, включая баллистику, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 30 из них.

Видео дня

Также во время атаки враг задействовал более 70 ударных дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередной российский массированный удар. Середина зимы – и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожены. Также за ночь было свыше 70 российских ударных дронов", – подчеркнул глава государства.

Самоотверженная работа ПВО и всех задействованных в отражении российских воздушных атак подразделений Сил обороны пока позволяет Украине сохранять работу энергосистемы. Однако наше государство отчаянно нуждается в усилении своего "воздушного щита", добавил Зеленский.

"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали до сих пор не реализованные обещания. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить. Мы благодарны всем, кто помогает нашему государству. Но это гораздо больше, чем потребности нашего государства. Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны – надежно и на долгое время", – подчеркнул президент.

Напомним, 15 января Россия совершила комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил дроны-камикадзе и ракеты разных типов, в том числе и баллистику.

Целились захватчики прежде всего по энергосистеме. В частности, попадания в два объекта критической инфраструктуры зафиксированы на Львовщине.

В ходе атаки в Украине объявили масштабную воздушную тревогу и ввели экстренные отключения света, а в Польше подняли в небо боевую авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!