Во Львовской области есть попадания в два объекта критической инфраструктуры: появились данные о последствиях вражеской атаки

Во Львовской области во время ракетной атаки утром 15 января российские войска поразили два объекта критической инфраструктуры. Попадания зафиксировано в Дрогобычском и Стрыйском районах.

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В результате атаки люди не пострадали, однако есть разрушения. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, еще ночью во Львовскую область прилетел российский ударный беспилотник. Вражеский "Шахед" уничтожили силы ПВО. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

А уже утром, во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 до 08:12, враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами.

"Есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся", – подчеркнул Козицкий.

Также он сообщил, что в результате падения ракеты села Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

"Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. На место выехали все профильные службы", – рассказал Козицкий.

Глава Львовской ОВА также отметил, что в последнее время россияне запускают "Шахеды" как можно ниже, чтобы усложнить их обнаружение. Поэтому очень важно при воздушной тревоге предпринимать меры безопасности, не дожидаясь уведомлений в соцсетях о приближении угрозы.

Напомним, 15 января Россия совершила комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил дроны-камикадзе и ракеты разных типов, в том числе и баллистику. Целились захватчики, прежде всего, по энергосистеме.

Во время атаки в Украине объявили масштабную воздушную тревогу и ввели экстренные отключения света, а в Польше подняли в небо боевую авиацию.

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