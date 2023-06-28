'Мы это сделали': ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе. Видео

Украинские воины подняли украинское знамя на Курдюмовской дамбе на Бахмутском направлении. Это произошло 26 июня в результате удачного штурма, совершенного украинскими воинами.

Видео дня

Видео с места жестоких боев опубликовано в Telegram-канале 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Воины заверили: непременно придут за каждым оккупантом и заставят заплатить за изувеченный Россией Донбасс.

"Эмоции наших воинов после успешного штурма", – подписали видео в бригаде.

На кадрах, сделанных, очевидно, сразу после ожесточенного боя, видны украинские военные. Один из них кричит, обращаясь к захватчикам, что их ждет неминуемая смерть и что они заплатят за разрушенный украинский Донбасс.

"Курдюмовка, дамба, 26 июня. Мы это сделали за полтора дня. Покажите тех, кто сделает это лучше!" – говорит автор видео.

Впоследствии в кадре появляется украинский военный, устанавливающий на Курдюмовской дамбе сине-желтый государственный флаг Украины.

"Штурмовой отряд на Курдюмовской дамбе, 28 мбр. Пусть пид*ры видят и знают, что мы придем за ними", – говорит голос за кадром.

Ранее в бригаде показали, как 1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. На видео зафиксирована работа первой механизированной роты. В результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько оккупантов сдались в плен.

"Это важный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности", – отметили в бригаде.

Напомним, ранее стало известно, что летом Украина отвоевала больше территорий, чем Россия захватила за зиму. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отметил продвижение ВСУ по всем направлениям. По его словам, на фронте украинские воины получили важные результаты.

Впрочем, как уточнил министр обороны Украины Алексей Резников, о некоторых успехах ВСУ публично не сообщается. Также он отметил, что основные резервы Украина в бой еще не вводила.