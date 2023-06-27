'Есть важные результаты': Зеленский поблагодарил США за помощь и отметил продвижение ВСУ по всем направлениям. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, о котором они объявили во вторник, 27 июня. Также глава государства порадовал украинцев новостями с фронта. По его словам, ВСУ продвигаются по всем направлениям.

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Об этом гарант заявил во время своего традиционного вечернего обращения. Зеленский упомянул и о трагедии, которая ровно год спустя – на 489 день российской войны повторилась в Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ровно на годовщину удара российских террористов по Кременчугу, по торговому центру, когда погибли 22 человека, российские изверги снова направили ракеты по Кременчугскому району. Сегодня российские террористы жестоко обстреляли и Краматорск... Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов. И я снова и снова благодарю всех в мире, кто поддерживает Украину и помогает защите наших людей!", – заявил президент.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается помощь, и выразил благодарность союзникам за поддержку в противостоянии российской агрессии.

"Сегодня новый оборонный пакет от США для наших воинов: бронетехника, боеприпасы для "Пэтриотов", "Стингеров", "Хаймарсов", дополнительные снаряды для нашей артиллерии. Спасибо господину Президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям, всем американцам!" – сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что сегодня провел беседу с премьер-министром Норвегии и поблагодарил его за оказанную Украине поддержку – оборонную, экономическую, политическую.

"Очень весомую! Проинформировал его о моей вчерашней поездке на передовую к нашим воинам, о наших актуальных оборонительных возможностях. Озвучил некоторые наши вооруженные нужды. Обсудили и создание коалиции истребителей. Отдельная тема – будущий саммит НАТО в Вильнюсе. Спасибо Норвегии за понимание!" – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что провел специальное совещание с международниками: "Офис, правительство – по подготовке к Вильнюсскому саммиту. Уверен, решения саммита могут стать положительными для Украины! Делаем для этого все возможное и подключили все международные возможности Украины".

Зеленский заявил, что на фронте украинские защитники достигли важных результатов в отражении штурмов противника в лице преступной армии страны-агрессора России.

"Фронт. Наши герои, наши активные действия. Сегодня у нас тоже есть движение вперед! Во всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Имеются важные результаты в отражении российских штурмов. Спасибо, воины! Особенно сегодня отмечу знаменитую 3-ю отдельную штурмовую бригаду, крепкую 28-ю отдельную механизированную бригаду, героическую 54-ю отдельную механизированную бригаду и крутую 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Спасибо всем вам, воины! Молодцы!" – добавил Зеленский.

Он традиционно поблагодарил каждого героя за каждого уничтоженного военного преступника РФ.

"Благодарю вас за каждого уничтоженного оккупанта и каждую спасенную украинскую жизнь! Слава нашим героям! Спасибо всем в мире, кто не боится российских террористов и вместе с нами возвращает миру безопасность! Слава Украине!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня, украинские военные на фронте продвинулись вперед на всех направлениях, и это счастливый день. Зеленский пожелал бойцам "побольше таких дней".

Примечательно, что 26 июня президент посетил передовые позиции украинских бойцов. Президент отметил, что главная цель украинского народа сейчас – победа.

"Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разных, но с одинаковой целью: это победа нашего государства, нашего народа", – отметил он.

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