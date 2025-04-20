'Мы готовы ко всему': Ермак высказался о 'пасхальном перемирии' России

Российская Федерация должна прекратить огонь навсегда и закончить войну. Мы готовы ко всему и украинская армия тоже.

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Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя "пасхальное перемирие" России. Он также отметил, что страна-агрессор пока не прекратила огонь полностью, как обещала.

"Еще с 11 марта есть предложение США, с которым согласилась Украина, о безусловном прекращении огня. К сожалению, Россия отказывалась от нее, совершала удары по гражданским, убивала людей и детей", – говорится в сообщении

Ермак подчеркнул, что украинцам нужна безусловная тишина.

"Украина будет отвечать тишиной на тишину, прекращением огня на прекращение огня. Важно, если огонь будет прекращен сейчас, продолжить это и после 20 апреля", – резюмировал он.

Напомним, вечером 19 апреля страна-агрессор Россия с оккупированной территории атаковала жилой дом в Херсоне. Причем атака произошла после оглашения российским диктатором Путиным так называемого "пасхального перемирия".

Кроме того, страна-агрессор, не смотря на объявленное "перемирие", продолжает обстреливать мирные населенные пункты и гражданских граждан в Украине. В субботу вечером, 19 апреля, в Запорожье вражеский дрон ранил мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

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