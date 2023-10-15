'Мы идем к войне трансформеров': военный рассказал об армии будущего и указал на главную проблему с обеспечением ВСУ

Командир взвода 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган заявил, что в будущем основные боевые действия будут вестись с помощью технологий. Это позволить сэкономить деньги и сохранить жизни людей.

Уже сейчас дрон, стоимостью несколько сотен долларов, может уничтожить танк или БМП. Об этом Серган рассказал в интервью "Орестократии".

По его словам, сейчас все идет к войне трансформеров. Новейшие технологии смогут заменить даже сложную технику – пушки и минометы. Также немаловажно, что девайсы могут выполнять задачи, за которые сейчас отвечают люди на поле боя.

"Например, FPV-дрон стоит 300-400-500 евро. А снаряд 120 мины – 700 евро ориентировочно закупочная цена (плюс-минус). Теперь считаем: миномет, который стоит миллион-полтора гривен, 3 человека, которые требуются на обслуживание. И они ведь с одного выстрела не попадут, они же накрывают квадрат. И при всей этой "математике" FPV оказываются гораздо более эффективными и более точными в работе", – рассказал военный.

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При этом Серган отметил, что сейчас около 90% дронов в армию поступают благодаря волонтерам. Он объяснил, что бюрократические вопросы препятствуют нормальному обеспечению. В частности, сейчас идут споры о том, чтобы забрать "военный" ЕСВ у громад, при этом никто не объяснил, будут ли получать бригады в конечном счете эти средства или нет.

"То есть если бы какой-нибудь министр или депутат вышел и сказал: "Смотрите, мы забираем ЕСВ у громад, потому что действительно они тратят на тротуарную политику, на асфальты и на бордюры, которые никому не нужны сейчас, нужно спасать жизнь, это пойдет на производство оружия, и бригады все равно будут получать 30-40% стабильно…". Но нет. Сейчас все комбриги в панике, не понимая, что будет в следующем году с этими средствами, потому что они помогали нам покупать напрямую те же дроны, помогали нам покупать те же вещи, которые необходимы в бригаде… Но при этом процедура закупки настолько проблематична и настолько длинная, и потому волонтеры были, есть и будут оптимальными, качественными поставщиками", – заявил Серган.

Напомним, украинские военнослужащие приспособились к эффективному использованию различных дронов в ходе боевых действий. На сегодняшний день самым эффективным БПЛА в российско-украинской войне остается Mavic.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики создали новый ударный дрон-камикадзе, который может поражать цели на расстоянии в 700 км. Также БПЛА несет на себе 50 кг взрывчатого вещества.