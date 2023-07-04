'Мы их не отправляли кровь проливать': подростки отметились циничным заявлением о погибших Героях. Видео

Трое украинских подростков отметились пренебрежительным заявлением по отношению к украинским воинам, которые стали на защиту Украины и отдают за нее свое здоровье, а иногда и жизнь. В ответ на упрек от комментаторов во время стрима, что не стоит устраивать громкие гулянки в то время как на фронте защитники проливают кровь, они заявили, что "их туда не отправляли".

Видео дня

Видео опубликовал пользователь ТикТок с ником Тaec_1998, который сейчас защищает Украину (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца). Украинцы в комментариях утверждают, что подростки на видео – из Николаевской области, двое из них уже начали открещиваться от циничного заявления.

"А мы их туда не отправляли, чтобы они проливали кровь", – процитировал слова подростков Тaec_1998, опубликовав возмутительное видео.

Он сопроводил сообщение хештегами #україна🇺🇦 #славагероям🇺🇦 #героиневмирают #живутно и фотографиями молодых защитников, отдавших жизни, отражая российскую агрессию.

На опубликованном им фрагменте стрим две девушки и парень в футболке с логотипом "Новой почты" подтанцовывают под зажигательную музыку, параллельно читая комментарии от зрителей эфира.

Демонстративные развлечения во время полномасштабной войны заценили не все зрители. Кто-то из комментаторов отметил, что подростки могли бы хотя бы выбрать не российскую музыку для своего отдыха, а кто-то – напомнил, что в это время на фронте гибнут молодые ребята, часть из которых – не намного старше "героев" видео.

На это замечание одна из девушек выдала пренебрежительный комментарий по поводу защитников.

"Додики, идите защищать Украину, а не танцуйте. Пацаны кровь проливают"... А мы их туда не отправляли, чтобы они там кровь проливали, начнем с этого!" – заявила она.

Возмутительное заявление вызвало большой резонанс в сети. Под сообщением защитника и под многочисленными репостами пользователи начали тегать "Новую почту", интересуясь, как компания расценивает подобные заявления своего вероятного сотрудника.

В "Новой почте" в конце концов на вопрос отреагировали, отметив, что осуждают пренебрежение по отношению к военным, однако не могут идентифицировать сотрудника по распространенному отрывку видео.

"Мы осуждаем подобное поведение и высказывания. Для нашей компании важен каждый военный, который сейчас защищает нашу страну, ведь именно они сохраняют жизнь всех украинцев. Также сейчас многие наши коллеги находятся на передовой. К сожалению, по этому видео не можем идентифицировать человека, который стоит в нашей футболке. Аккаунт в ТикТоке найти не удалось, возможно, владелица его скрыла или сменила ник", – отметили в компании.

В то же время пользователи сети в комментариях к заявлению "Новой почты" отмечают, что, по крайней мере, одна из "героинь" живет в Новоалександровке Братского района Николаевской области.

"Знаю, там есть ваше отделение. Думаю, эта информация может вам помочь", – написал пользователь, опознавший автора пренебрежительного комментария.

В комментариях также отмечают, что девушку зовут Камила Ч.: человеку с таким именем, уверяют пользователи, якобы принадлежит банковская карточка, номер которой был указан в стриме, во время которого прозвучало циничное заявление. Также некоторые комментаторы отмечают, что эта девушка также работает в "Новой почте".

Развлекались подростки, судя по комментариям, в Вознесенске Николаевской области.

Также возмущенные украинцы нашли обеих девушек в Instagram и ТикТок. И если девушка, заявившая, что "не посылала" защитников на фронт, удалила профили в соцсетях, то ее подружка попыталась оправдаться после того, как подверглась возмущению со стороны украинцев.

"Люди, поймите, пожалуйста, что я и мой парень в этом не виноваты. Мы НЕ поддерживаем ее слова ни в коем случае, к сожалению, так сложилась ситуация. Нам очень стыдно за ее слова, но в тот момент мы просто не обратили внимания на это. С этой девушкой мы впервые познакомились в тот вечер. Нам очень стыдно перед нашими защитниками. Пожалуйста, поймите нас, это была большая ошибка", – написала девушка, которую, судя по информации профиля, зовут Светланой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове таксист Bolt обидел пассажирку из-за языка общения. На замечание девушки по поводу российской музыки в салоне авто он выдал украинофобскую речь с утверждениями, что Украина – это "страна 404" и советами украиноязычным харьковчанам "ехать на западенщину и там говорить на задр*ченном языке".

После резонанса мужчину нашли, он на украинском извинился за скандал.