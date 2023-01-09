Российские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления против мирного населения. Захватчики этого не скрывают, а даже кичатся друг перед другом.

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Один из военных путинской армии рассказал, что когда они отступали из Лимана и Торского, "всех резали и насиловали". Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Службой безопасности Украины.

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых, всех *бли, резали их, расстреливали", – признался оккупант.

Таким образом, СБУ получила очередное подтверждение военных преступлений РФ. Это станет еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому удастся выжить на этой войне.

Отмечается, что путинская армия – это военные преступники и маньяки, наслаждающиеся издевательствами над мирным населением временно оккупированных территорий.

По фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии РФ Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суд вынес приговор командиру танка армии РФ, участвовавшему в полномасштабном вторжении в Украину и попавшему в плен к ВСУ. В частности, оккупант получил 8 лет и 6 месяцев тюрьмы за действия, совершенные против украинцев.

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