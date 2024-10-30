'Мы могли бы это сделать': Зеленский объяснил, почему Украина не будет захватывать Курскую АЭС

Силы обороны могли бы захватить Курскую АЭС в городе Курчатов, если бы такая задача была поставлена. Однако Украина решила этого не делать.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ стран Северной Европы. Он отметил, что у Украины никогда не было планов по захвату Курской атомной электростанции в Курчатове.

"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не хотела захватывать АЭС в Курской области, поскольку это означало бы стать похожими на россиян.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", – добавил Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что три тысячи военных из КНДР, включая офицеров, уже готовятся к бою против Украины на территории РФ. Еще "дополнительные тысячи" северокорейцев "уже в пути".

Также президент Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны считают, что якобы разрешение Украине использовать западное дальнобойное оружие на территории России может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Однако привлечение Россией к войне Северной Кореи уже является эскалацией.

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