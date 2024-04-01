'Мы мониторим ситуацию': в Воздушных силах объяснили, с чем связана пауза в нанесении РФ ударов по Украине

В перерывах между массированными обстрелами Россия производит планирование и накопление средств поражения. Силы обороны тщательно мониторят эту ситуацию.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш во время телемарафона. Он пояснил, что после проведенных атак РФ анализирует информацию о применении предыдущих средств поражения.

"На самом деле "Шахед" - это достаточно недешевое оружие и, конечно, враг после своих атак в последние дни анализирует в том числе информацию о применении предыдущих средств огневого поражения. Они проводят анализ, разведку, обнаруживают пути/маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции", – отметил Евлаш.

По его словам, во время боевого дежурства вдоль границ и пусков, украинские военные также фиксируют активность вражеской авиации, в частности разведывательных самолетов россиян. Они же имеют вооруженные и другие средства поражения, например, противорадиолокационные ракеты.

Пауза, по словам Евлаша, обусловлена тем, что Россия занимается планированием новых ушибов и накоплением средств поражения. Враг не может постоянно проводить массированные атаки. Именно этим и объясняется перерыв, хотя время от времени оккупанты совершают единичные атаки.

"Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа "Шахед". Поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7", – добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, поздно вечером 31 марта российские военные преступники ударили по Харькову. На город сбросили две авиабомбы УМПБ Д-30.

Днем 31 марта россияне ударили по Харьковщине баллистическими ракетами. В Харькове и области раздавались взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в одно из сел Змиевского района.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне бьют по Харькову модифицированными авиационными бомбами. Эти боеприпасы представляют особую опасность, ведь могут долетать во все районы облцентра, а также доставать в населенные пункты Харьковщины.

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