'Мы можем нанести удар по империи зла': дипломаты 'Люблинского треугольника' призвали Запад увеличить поддержку Украины

Дипломаты стран Люблинского треугольника – Украины, Литвы и Польши призвали Запад увеличить поддержку Киева для дальнейшей борьбы с российской агрессией. Глава комитета по иностранным делам парламента Польши Радослав Фогель заявил, что США должны прислушиваться к странам Восточной Европы, которые долго предупреждали о воинственной стратегии диктатора Владимира Путина.

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Польский парламентарий подчеркнул, что в Украине агрессия РФ не остановится, поэтому именно сейчас пришло время нанести удар по империи зла. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам дипломатов стран Люблинского треугольника, до широкомасштабного вторжения РФ в Украину Запад не всегда прислушивался к восточноевропейским странам. Кроме того, политики полностью исключили сценарий возможных переговоров на условиях Москвы.

Польский парламентарий Фогель считает, что именно сейчас нужно остановить Россию и предоставить все необходимое оружие Украине. Он исключает аргументы тех, кто считает, что передача западных истребителей приведет к новой эскалации войны.

"Сейчас мы можем нанести удар по империи зла, без привлечения американских и европейских сил НАТО. Если Украина упадет, то дальше будут Молдова, Грузия, Литва, возможно, Польша. И тогда это потребует присутствия американских солдат, тогда будет активирована статья 5. Если мы хотим избежать эскалации, мы должны принимать решения и быть сильными сейчас", – отметил Радослав Фогель.

Люблинский треугольник – трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и совместное противодействие российской агрессии в Украине.

Страны Люблинского треугольника заявили о своей поддержке восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и призывают прекратить российскую агрессию против нее. Люблинский треугольник поддерживает предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО и заявляет, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО является следующим необходимым шагом в этом направлении.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что попытки Кремля навязать так называемые "мирные переговоры" на условиях диктатора Владимира Путина несут в себе намерения покорить украинское государство, а не прекратить войну. Поэтому ни Украина, ни Европа не примут навязывание мира на условиях России.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прокомментировали вероятность и возможности передачи Украине истребителей, которые почти с начала войны она просит от партнеров для отражения агрессии РФ. Вашингтон заявил, что дать Киеву боевые самолеты может в целом любое суверенное государство, в том числе и член НАТО.

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