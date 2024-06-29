'Мы можем вернуть мир Украине': Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке. Обращаясь к участникам мероприятия, он заявил, что верит в возможность возвращения мира в Украину.

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Фото и видео со встречи Зеленский 29 июня опубликовал в официальном Telegram-канале. "Спасибо за молитвы ради Украины! Спасибо, что распространяете правду об этой войне, объединяете и поддерживаете людей и призываете все сердца мира быть с нами", – говорится в сообщении.

Обращаясь к участникам Национального молитвенного завтрака, Зеленский заявил: украинцы не раз доказывали, что не бывает невыполнимых вещей, "когда действительно веришь в свои силы, когда знаешь, что на твоей стороне – правда человеческая и Божья, когда действуешь и когда делаешь все, чтобы люди были в единстве".

"Я верю, что мы можем вернуть мир Украине. И пусть каждый новый день, каждый новый результат приближают для Украины мир и для всех наших людей – безопасность", – сказал он.

Президент Украины добавил, что в войне с РФ украинцы защищают ценности, близкие каждому нормальному человеку – "всем, кто чтит жизнь, кто ценит семью, и кто радуется, когда видит, как дети радуются, и когда дети могут жить – и не просто жить, а именно так, как они об этом мечтают – со своими родными, в своем доме и безопасности".

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