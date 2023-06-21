'Мы на войне': Буданов высказался о дронах над Кремлем и указал на уязвимость РФ

До недавних пор Украина не признавала причастность к атаке дронов на Кремль незадолго до 9 мая 2023 года. Однако начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намекнул, что без украинских спецслужб здесь могло и не обойтись.

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Намек Буданов сделал в интервью изданию Еconomist. Он убежден: главным результатом атаки, не принесшей существенного материального ущерба, стала демонстрация всему миру, что мощь РФ является бутафорией.

Журналисты издания, побывавшие в кабинете Буданова, обратили внимание на карту Москвы, висящую на стене. Именно в сердце Москвы, Кремль, прилетели в начале мая этого года два беспилотника, врезавшиеся в башню здания, где расположена резиденция президента РФ Владимира Путина.

"На большом экране, единственном источнике света в комнате, отображается карта Москвы — цели удара беспилотника в мае. Украина не признавала причастности ни к одной операции. Но генерал Буданов почти не уважает официальную двусмысленность", – поделились впечатлениями от ответа главы военной разведки журналисты.

Они также процитировали слова Буданова по поводу главного достижения майской атаки дронов на Кремль.

"Мы на войне... Дроны над Кремлем показали миру, что российская оборона — всего лишь потемкинская деревня", – сказал глава ГУР.

Ранее сообщалось, что Буданов прокомментировал слухи о своей смерти, которые активно распускают российские пропагандисты и одиозные предатели Украины вроде экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Он иронично отметил, что "в Украине формируется отряд бессмертных", имея в виду не только свою "смерть", но и несколько раз уже "убитого" пропагандистами РФ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нескольких других украинских генералов.

Позже в сети появилось фото, сделанное во время встречи Буданова с послом Японии в Украине. Глава украинской военной разведки, которого пропагандисты "уложили" в кому и оправили "на лечение в Польшу", предстал вполне себе живым и с новой прической.

Также после "воскрешения" в эфире телемарафона Буданов рассказал о дополнительном минировании оккупантами ЗАЭС. Захватчики, в частности, заминировали охладители станции, что в условиях обмеления охладительного пруда создает еще большие угрозы для безопасной работы крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Кроме того, глава военной разведки Украины опроверг заявления Путина и Лукашенко о том, что процесс перемещения ядерного оружия в Беларусь из РФ уже стартовал.