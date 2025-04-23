'Мы настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня': Зеленский отреагировал на удар РФ по Марганцу и рассказал о переговорах в Лондоне

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний российский теракт в Марганце Днепропетровской области, вследствие которого погибли 9 человек. Глава государства заявил, что путинские войска совершили сознательное военное преступление и знали, что бьют по гражданской цели.

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Также президент подчеркнул, что Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что российские оккупанты ударили FPV-дроном по автобусу, который перевозил рабочих горно-обогатительного комбината. Вследствие удара пострадали около 40 человек, большинство – женщины, у многих очень тяжелые ранения. Еще 9 человек были убиты российскими войсками.

Глава государства отметил, что такие российские удары по гражданским не являются редкостью, и больше всего от такого террора страдают люди в Херсоне и области, в Купянске, Покровске и в громадах Днепропетровской области.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Однако этого возможно достичь лишь тогда, когда Россия прекратит убивать украинцев.

"На Пасху мы достигли понижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня по меньшей мере по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами – сохранение жизней", – заявил президент Украины.

Президент также прокомментировал дипломатические усилия для достижения мира. По словам Зеленского, украинская делегация уже начала встречи с партнерами и Лондоне. При этом президент добавил, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.

"Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти к тишине, и первый признак тишины – отсутствие террора", – отметил глава государства.

Напомним, российские войска утром 23 апреля атаковали город Марганец в Днепропетровской области. Дрон-камикадзе они направили на автобус предприятия, в котором горожане ехали на работу. Известно по меньшей мере о девяти погибших, большинство из которых – женщины, и 43 раненых.

Также в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, зафиксировано шесть ударов врага, в результате которых есть возгорания.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники атаковали беспилотниками Полтавскую громаду. Зафиксировано попадание по предприятиям, гражданской инфраструктуре и по жилым домам в двух районах города: один из дронов упал вблизи многоэтажки, травмированы три человека.

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