Мы не даем украинцам то, что им нужно для победы, – американский генерал

Полномасштабная война, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины может закончится победой Киева только, когда Запад передаст украинской армии необходимое вооружение. Сейчас западные государства не обеспечивают Украину именно тем оружием, которое необходимо для победы.

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Об этом сказал американский генерал Филип Бридлав, который с 2013 по 2016 годы был Верховным главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, в интервью изданию Newsweek в воскресенье, 14 января.

По его словам, запад должен "предпринять что-то другое, чем сейчас". Если нового решения принято не будет, то Украина может проиграть.

Генерал считает, что если Запад откажется от Украины, то государство все равно продолжит доблестно сражаться с российскими оккупантами,, однако погибнут еще десятки тысяч жителей страны. При таком раскладе в конце концов "Москва подчинит себе всю Украину, которая снова станет российским вассалом", считает Бридлав.

"Если Запад решит дать Украине то, что стране нужно для победы, то она выиграет эту войну. Тогда война закончится именно так, как хотят западные политики", – уверен военный.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты продолжат помощь Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. Вашингтон стремится помочь Киеву построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна сама могла финансировать, производить и закупать вооружение.

Однако, пока этого не произошло, подчеркнул представитель Госдепа, крайне важно, чтобы Конгресс одобрил запрос американского президента на дополнительное финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что республиканцам придется "за много платить", если они не выделят финансовую помощь Украине. Он призвал их не блокировать этот процесс.