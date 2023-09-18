'Мы не должны давать Путину передышку': Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ и указал на главные сложности

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие владеют инициативой на поле боя и постепенно продвигаются вперед. Глава государства признает, что контрнаступление идет медленно, однако важно не останавливаться, чтобы не давать врагу передышку.

Зеленский отметил, что на линии фронта в основном происходят артиллерийские дуэли. Об этом президент Украины рассказал в интервью СBS News.

По словам президента, ежедневно украинские войска и российские оккупанты выпускают по всей линии фронта около 40 тыс. артиллерийских снарядов. Кроме того, дроновые атаки также повлияли на темп контрнаступления ВСУ.

Тем не менее глава государства отметил, что украинским воинам важно не останавливаться и ежедневно двигаться вперед.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен. У нас есть инициатива. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы каждый день продвигаемся вперед и освобождаем территорию. Нам нужно максимально освободить нашу территорию и двигаться вперед, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал Зеленский.

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Также Зеленский ответил, почему целями российских оккупантов часто стают гражданские объекты и мирные жители. Президент уверен, что таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сломать украинский народ.

"Чтобы сломить нас. И, выбрав гражданские цели, Путин хотел добиться именно этого – сломить нас. Этому человеку, который пробил себе путь такими кровавыми действиями, всем, что он сказал, нельзя доверять. К такому человеку нет доверия. потому что он уже давно не человек", – добавил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и преимущество над россиянами в небе.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что у россиян нет никакого наступательного ресурса, следовательно, они не смогут пробить линию обороны украинской армии. Силы обороны имеют перспективу уже к октябрю могут выйти на Токмак. Дальше есть два сценария развития ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 17 сентября освободили село Клещиевка на юг Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления. Также воины провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

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