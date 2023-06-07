'Мы не должны здесь быть вообще': российские оккупанты массово не возвращаются из отпусков на фронт. Перехват

Очередной российский оккупант пожаловался на плачевную обстановку армии мародеров и захватчиков на фронте в Украине. В ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины российские военные просто отказываются возвращаться из отпусков на передовую.

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Об этом он рассказал в телефонном разговоре со своей супругой. Перехват разговора опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в среду, 7 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет про оккупанта из 488-го гвардейского мотострелкового полка. По его словам, из отпуска не вернулось около 600 оккупантов.

Также россиянин пожаловался на большие потери в армии России и на то, что в его полку погибло много срочников, которые вообще не должны были находится на войне в Украине. Их родственникам потом сказали, что они якобы подписали контракт.

"Да короче пи**ец! А у нас народу, прикинь, 600 человек не вернулось с отпуска. Из-за беспредела этого, который здесь творится. Мы не должны здесь быть вообще. У нас одни мобики, ни одного командира нормального. Положили кучу народу за это... Там штурмовали срочники, их положили.. Потом написали, что они контракт подписали", – рассказал он.

Кроме того, он сообщил жене, что на их позициях была попытка прорыва украинских военнослужащих.

"Там попытка прорыва была. Окопы эти **аные копали на "передке", их все обх**рили. Потом мы как раз зашли – нас с утра начали. Мы заступили только, через час нас начали обсыпать. Тут все обх**ривают, три дня *бошат, бл*, а у нас поддержки никакой нет", – пожаловался военный страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант, которого страна-агрессор отправила воевать в Украину, пожаловался, что у армии РФ на фронте "не все так хорошо", как, вероятно, рассказывают пропагандисты. Он рассказал, что российские войска несут потери, а защитники Украины плотно накрывают их огнем.

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