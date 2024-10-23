Мы пока не сможем выйти на границу 1991 года, но пауза в войне возможна. Интервью с генералом Романенко

По ряду объективных причин на сегодняшний день рано говорить о том, что украинские Силы обороны смогут восстановить контроль над всеми территориями Украины в границах 1991 года. Однако текущий этап войны может быть завершен. Для этого западные партнеры Украины должны перейти от политики "затягивания, торможения" и запоздалой реакции на быстро меняющиеся условия войны, в том числе связанные с привлечением к армии РФ военных из Северной Кореи, к политике, предусматривающей активную помощь нашему государству. Пауза в войне возможна только при условии сильных позиций Украины.

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Южная Корея, активно отреагировавшая на перспективу участия в войне в Украине северокорейских солдат, могла бы оказать существенную военную поддержку Украине. В том числе путем передачи современных вооружений и содействию в передаче украинской армии вооружений США, которые по тем или иным юридическим причинам не могут быть переданы Украине напрямую.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Южная Корея отреагировала на информацию о том, что в российскую оккупационную армию могут быть привлечены военнослужащие из Северной Кореи. Так, там заявили, что рассматривают возможность помощи Украины в виде военных, которые не будут принимать участия в боевых действиях, а также данных разведки. Одновременно постпред Южной Кореи в ООН заявил, что Россия может заплатить КНДР за военную помощь финансово или даже передачей ядерных технологий. Насколько большое влияние может оказать на эту ситуацию Южная Корея? Может ли сделать невозможным привлечение северокорейских солдат к войне в Украине?

– Сделать невозможным не получится, потому что они уже зашли. Они обучаются в четырех центрах на территории России, и далее будут задействованы. По крайней мере, точно в Курской области. Но Южная Корея может существенно помочь в этой борьбе. Потому что это высокоразвитая технологическая страна, располагающая современными вооружениями. Эти вооружения нам были бы очень необходимы. Если бы еще решения в Южной Корее принимались достаточно быстро.

Но обратите внимание: в этом сообщении ничего не сказано о вооружениях. Значит, Украина должна этим заниматься.

Если нам предоставляют специалистов, то это должны быть эксперты по каким-то конкретным вопросам. Например, КНДР предоставляли России специалистов по вооружениям и технике, которые они поставляют в РФ. Нам нужны и разведданные, и специалисты, но еще больше нам необходимы вооружения и техника. В Южной Корее производят аналог ракет Patriot (речь идет о ракетном перехватчике Long-range Surface-to-Air Missile. – Ред.) и другие вооружения, которые нам бы очень помогли.

Южная Корея также могла бы способствовать передаче Украине вооружений США, которые Штаты не могут передать нам напрямую в силу ограничений в законодательстве.

Так или иначе это импульс в сторону помощи, и это надо поддерживать. Потому что заведение сил из Северной Кореи в РФ уже состоялось. Вместе с тем реакция Запада – постфактум. А в войне выигрывает тот, кто действует на упреждение. Это объективные законы войны, которые игнорируются многими нашими союзниками, в том числе и США, со всеми вытекающими для нас последствиями. Для нас это оборачивается потерями, в первую очередь, наших людей, военных.

– Интересный парадокс: осторожная позиция Запада в отношении военной помощи Украине во многом связана с опасениями, что успехи ВСУ на поле боя приведут к развалу РФ, что, в свою очередь, создаст проблему неконтролируемого ядерного вооружения. Но мы видим, как страхи Запада реализуются уже сейчас. Ядерный потенциал РФ уже расползается по разным странам. Он уже есть в Беларуси, Северная Корея может получить ядерные технологии… Считаете ли вы, что в этой ситуации Запад пересмотрит свои геополитические задачи в отношении РФ и будет способствовать победе Украины в войне?

– Нам необходимо над этим работать, показывать, к чему приводит такая политика Запада – затягивание и торможение, вместо того, чтобы активно помочь Украине и выйти на определенные результаты. Мы тоже за прекращение боевых действий и выход на какие-то переговоры, но чтобы выходить на такие переговоры, надо иметь сильную позицию.

Поэтому сейчас нам надо активно помочь вооружениями, техникой, боеприпасами, мы сами должны решить внутренние мобилизационные вопросы. А дальше время будет работать на Украину.

Если мы выйдем из войны, если сделаем паузу, будет ли это окончанием войны? Нет. Это будет только завершением текущего периода войны. Сейчас мы не выйдем на границы 1991 года, а это значит, что для нас война не будет прекращена.

Потому на текущем этапе нам необходимо лучше подготовиться вместе с нашими союзниками и максимально ослабить РФ. Запад боялся, когда разваливался Союз, но вопрос с контролем над ядерным оружием был решен. Риски есть всегда, в том числе в современных условиях, тем более при ведении такой войны. Выход на прекращение ведения боевых действий должен происходить на реалистичных условиях, но и на более приемлемых для Украины.

– Вы сказали, что северокорейские военные наверняка будут задействованы в Курской области для противодействия ВСУ. Последние сообщения о ходе операции на Курщине говорят о том, что ВСУ удалось занять новые позиции. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что эта операция преследует стратегическую цель – война должна возвращаться на территории, откуда пришла. По вашим оценкам, как будут развиваться события на Курщине?

– В связи с тем, что мощной помощи от союзников, в первую очередь, от США пока не наблюдается, у нас не решены вопросы по оружию, боеприпасам, технике, а также внутренний вопрос (с мобилизацией. – Ред.). Россияне собрали в Курской области группировку численностью более 55 тысяч. По оценкам западных специалистов, группировка численностью 80-120 тысяч позволит им отодвигать наши войска к границам. Если не изменится обеспечение наших войск, к сожалению, враг может этого добиться.