'Мы не ждем огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем ее': генерал ВСУ рассказал о контрбатарейной борьбе на фронте

Начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем ГШ ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов рассказал о контрбатарейной борьбе на фронте. Он отметил, что украинские бойцы благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак".

Об этом сообщили в Military Media Center. По его словам, успех достигается за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем.

"Киты" современной артиллерии – максимальная автоматизация, новейшие цифровые разработки для артразведки и автоматизированных систем управления огнем и средств контрбатарейной борьбы", – отметил он.

Баранов также добавил, что украинские военные не ждут открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживают ее и уничтожают еще до того, как враг будет готов нанести удар по нашим позициям.

"Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их – да", – сказал он.

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По словам генерала, успех на поле боя достигается за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем.

"Мы делаем все, чтобы заставить противника закончить эту войну на наших условиях и чтобы у него больше не было желания воевать против Украины", – сказал он.

Военный также добавил, что на сегодняшний день абсолютное большинство, иногда до 90% огневого поражения сил и средств противника приходится на Ракетные войска и артиллерию.

"Относительно профессионала имею такую формулу: артиллерист должен знать, что нужно делать пехоте, лучше, чем она сама. Ибо мы готовим предложения по поводу огневого поражения противника так, чтобы не задеть своих и обеспечить нашу общую победу. Иногда в шутку желаю собратьям: Чтобы вы клали снаряд 155-го калибра белке в глаз за 28 километров", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 6 октября оккупационные войска снова атаковали Украину дронами типа Shahed. В частности, враг поразил инфраструктуру Подунавья, повредив зернохранилище.

– Всего противник запустил 33 ударных БПЛА, силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 25.

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