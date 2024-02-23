'Мы никогда не забудем героев': Зеленский вместе с премьером Дании почтили во Львове память погибших защитников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, которая находится с визитом в нашей стране, почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны. Они возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства и Премьер-министр Дании также почтили память неизвестного воина Вооруженных Сил Украины, который погиб в 2022 году и был похоронен во Львове.

"Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины. Мы никогда не забудем героев, защищавших нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" – отметил Зеленский.

Следует отметить, что Лычаковское военное кладбище является территорией военных захоронений во Львове. На Марсовом поле кладбища с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что потери оккупационной российской армии на войне в Украине как минимум в пять раз больше, чем потери Сил обороны нашего государства, На одного погибшего защитника Украины приходится пять ликвидированных оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подчеркнул, что 2023 год был самым сложным для Украины и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и гордится героической работой своих войск.

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