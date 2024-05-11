'Мы обязательно вернем мир': Путин цинично обратился к жителям оккупированного Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин поздравил жителей псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" с "десятилетием образования". Руководитель страны-агрессора, развязавший войну против Украины, пообещал "обязательно вернуть мир" на Донбасс.

"Поздравления" диктатора были опубликованы на сайте Кремля 11 мая, отдельно для каждой из квазиреспублик. В них Путин традиционно повторил нарративы российской пропаганды, не забыв упомянуть о "националистах", "неонацистах" и "перевороте в Киеве".

В частности, поздравляя "ДНР", руководитель страны-агрессора заявил, что она якобы является "полноправным субъектом РФ".

"Впевнений, разом ми обов'язково досягнемо успіху, повернемо мир на донецьку землю, вирішимо найскладніші завдання. Разом – переможемо!", – йдеться в тексті.

А в поздравлении Путина для "ЛНР" говорится, что весь народ РФ якобы "искренне поддерживает" псевдореспублику, а за "освобождение" "исторических земель" якобы "мужественно сражаются участники СВО".

"Уверен, мы обязательно вернем мир на Донбасс", – выдал диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что не считает Путина законным президентом России. По ее словам, несмотря на объявленные результаты "выборов", "переизбрание" главы Кремля нелегитимно.

Напомним также, 9 мая Путин в очередной раз пригрозил Западу стратегическими силами РФ, находящимися в боевой готовности.

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