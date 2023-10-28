'Мы отодвигаем линию артиллерии': Гуменюк рассказала о работе сил обороны на юге Украины

На юге страны украинские военные уничтожают артиллерийские позиции и пункты врага на островах Днепра. Также Силы обороны активно работают по глубокому тылу противника, что способствует отдалению линии артиллерийского огня оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона "Единые новости". Она отметила, что благодаря этим мерам уже удалось обеспечить 7-километровую безопасную зону, к которой российская артиллерия не может приблизиться.

"Мы отодвигаем линию артиллерии – это выбивание огневых позиций, пушек, выбивание наблюдательных пунктов, которые враг пытается разворачивать на островах (Днепр. – Ред.)", – рассказал спикер.

Как отметила Гуменюк, уничтожение артиллерийских позиций оккупантов и является отвержением врага. Поскольку без наличия тяжёлой артиллерии враг теряет способность активно атаковать. В то же время у российской армии есть потенциал, который может подтягивать из тыловых районов.

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По словам спикера, также активно ведется операция в глубоких тылах врага. В частности, защитники уничтожают их пункты боеснабжения, которые оккупанты имеют в большом количестве.

"Если таких точек много, то и работы у нас будет много", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские военные пытаются использовать различные методы боевых действий максимально эффективным способом, где это возможно. Однако о перемещении на этом участке украинских сил, как физического, так и географического, пока говорить рано. По словам спикера, это может быть особенно опасно.

"Такая линия фронта, как река Днепр – это очень сложный участок. Поэтому действия Сил обороны не стоит сейчас обсуждать, стоит дождаться успеха и закрепления", – заявила Гуменюк.

Напомним, что недавно в сети показали последствия удара украинских военных с гаубицы М777А2. Удары ВСУ пришлись по месту хранения автомобильного транспорта с боекомплектом и расположению личного состава военнослужащих российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Донецке воины ГУР уничтожили состав боеприпасов, которые должны были пойти на штурм Авдеевки. Эта база принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса путинской армии. Эти захватчики сейчас пытаются проводить штурмовые действия в районе Авдеевки.