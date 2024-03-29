'Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей': Сырский рассказал, планируют ли мобилизовать 500 тыс. человек в Украине

Чтобы обеспечить ротации подразделений и частей ВСУ, выполняющих задачи отражения российской агрессии на фронте, и поддерживать боеспособность войска, Украине необходимо продолжать мобилизацию. Однако призвать необходимо меньше, чем объявленные ранее 500 тысяч человек.

Частично снизить мобилизационные планы помог аудит не участвующих в боевых действиях военных частей, это позволило "найти" тысячи военнослужащих, которые смогут заменить побратимов на передовой. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Укринформу".

По его словам, о необходимости мобилизации 500 тысяч украинцев уже речь не идет. Благодаря пересмотру внутренних ресурсов ВСУ и уточнению боевого состава войск эта цифра была существенно снижена.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", – сказал Сырский.

Главком также раз объяснил, почему потребность в новых людях в армии и дальше стоит остро.

"Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110-ая бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это – объективная необходимость. И таких частей немало", – подчеркнул он.

Сырский также отметил, что частично воюющих на передовой сейчас заменят их побратимы из тыловых частей.

"Пока мы пересматриваем численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Однако, добавил он, невозможно полностью закрыть потребность в мобилизации за счет действующих военнослужащих: работа, которую они осуществляют в тылу, чрезвычайно важна для поддержки тех, кто на передовой. Так что впадать в крайности и отправлять на фронт всех – нельзя.

"Во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, – это война на истощение, война логистики. Так что значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и многом другом. Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий", – подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также опроверг распространенное в обществе мнение, что мобилизованные украинцы сразу попадают на передовую. Он заверил, что тех, кто не имеет боевого опыта, сначала непременно ждет подготовка.

"Хочу, в частности, подчеркнуть: те граждане, которые приходят в армию по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные военные части и центры. Количество людей, проходящих такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", – утверждает Сырский.

Напомним, в этом же интервью Сырский рассказал о ситуации на фронте и потерях оккупантов.

Только за февраль-март (на 26-е число) ВС РФ потеряли более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, примерно 1680 артсистем и 64 системы ПВО. Кроме того, в течение 10 дней в феврале наши защитники сбили 13 самолетов противника, включая два стратегически важных самолета наблюдения и управления А50.

Однако, несмотря на потери, захватчики продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе, активизировали свою авиацию. Так что ситуация на передовой остается сложной, но, по словам главкома, контролируемой.