"Мы победим": Резников заявил, что этот год станет переломным в войне

2023 год может оказаться ключевым в ходе военного противостояния с Россией. Украина обязательно одержит победу.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News. Он отметил, что ВСУ пока не ведут контрнаступление.

"Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", - сказал он, намекая на то, что появится хоть какой-то путь к завершению этого конфликта.

Резников подчеркнул важность победы Украины в текущей войне.

"Мы должны. Это наша идея", – заявил он.

Министр также отметил, что в настоящее время украинские вооруженные силы не проводят контрнаступление. Резников описал текущие военные маневры как "подготовительную операцию", признав, что российская сторона установила "очень мощные оборонительные линии".

Однако, он также добавил, что когда контрнаступление полностью начнется, оно будет успешным и приблизит Украину к победе.

Резников признал, что предыдущие ожидания относительно наступления были "завышенными", и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы подвергать опасности своих бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что наши Вооруженные силы в течение года освободят Крым от российской оккупации. Следующий свой день рождения он намерен праздновать на полуострове.

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