"Мы поддерживаем связь с украинскими коллегами": у Байдена рассказали о своей информированности о событиях в Курской области

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поддерживают связь с украинской стороной по поводу событий в Курской области РФ. Там конкретнее хотят понять цели и стратегию сделки.

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Об этом говорится на сайте Белого дома. Впрочем, Кирби воздержался от прямого ответа на просьбу одного из журналистов охарактеризовать ситуацию в Курской области.

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами. Пока я воздержусь от описания того, что происходит в Курской области РФ. Пока переговоры с Киевом не завершатся, и мы не получим более полное понимание того, что украинские военные там делают", – сказал Кирби.

Он отметил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничения США на использование американского оружия для ударов по территории РФ.

"Они используют ее в зоне, где мы раньше говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Наша конечная цель помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", – сказал Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, Комиссия по вопросам национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против РФ. Члены Комиссии уверены, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва добьется успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку.

Пока американские чиновники задумываются над необходимостью снять для Украины ограничения на использование вооружения США для ударов вглубь российской территории. В Вашингтоне понимают, что нельзя дать России возможность спрятать оружие, которым оно атакует украинские города.

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