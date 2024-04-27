'Мы подняли флаг!' Оператор ССО показал уникальные кадры 'зачистки' Чернобыльской зоны в апреле 2022 года

В конце марта 2022 года украинские воины освободили захваченную российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения Чернобыльскую АЭС. А уже в первых числах апреля украинские воины провели зачистку в Припяти, вышли на границу и подняли там украинский государственный флаг.

Среди освобождавших ЧАЭС был и воин из Сил специальных операций, родившийся в Припяти. Снятые им уникальные кадры с места показали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Автор снятого в апреле 2022 года видео, одним из первых зашедший на территорию, откуда удалось выбить российских захватчиков, рассказал: тогда впервые во взрослом возрасте вернулся в родную Припять после аварии.

"Я был рожден в городе Припять, но после эвакуации ни разу там не был, даже на экскурсиях. Но задача и район как раз совпали. Мы зачистили основные улицы, и я впервые во взрослом возрасте попал к себе домой. Нашли точки входа россиян, когда они заходили в феврале. Мы вышли на границы, возобновили столбики и подняли флаг. Ни мы, ни наши действия не были замечены", – процитировали в Генштабе воспоминания оператора ССО "Шамана".

Напомним, в начале марта текущего года мэр Вараша заявил, что все кафиры, рывшие окопы в Рыжем лесу возле ЧАЭС, скончались. В то же время в ГУР OBOZ.UA тогда отметили, что эта информация пока уточняется.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал мир к давлению на Россию из-за того, что страна-террорист удерживает в "заложниках" Запорожскую АЭС, снова возвращая мир на грань радиационной катастрофы.