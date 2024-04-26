'ЗАЭС в заложниках у террористов': Зеленский в день Чернобыльской катастрофы призвал мир к давлению на Россию

Ровно 38 лет назад мир содрогнулся от одной из самых страшных катастроф 20 века – аварии на Чернобыльской АЭС. Однако призрак новой радиационной катастрофы с тех пор не только не отступил от человечества, а наоборот – приблизился вплотную.

На грань непоправимой трагедии мир уже третий год подряд ставит государство-террорист Россия, которая сначала захватила и разграбила ЧАЭС, шантажирует человечество захваченной российскими захватчиками Запорожской АЭС. Об угрозах новых радиационных катастроф и единственном способе их избежать в годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2024 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил: менее 40 лет назад мир уже увидел собственными глазами одну из самых страшных смертельных угроз, минимизировать последствия которой удалось ценой жизней и здоровья десятков тысяч человек.

"Радиация не признает границ и не различает государственные флаги. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986-м и в последующие годы", – написал он.

Несколько десятилетий спустя ЧАЭС, а за ней и ЗАЭС, захваченные российскими захватчиками, снова поставили мир лицом к лицу с потенциальной катастрофой, которая затронет все человечество.

"35 дней Чернобыльская атомная станция была в оккупации. Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий. Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов", – подчеркнул Зеленский.

Он уверен: "выбить" средство ядерного шантажа из "рук" государства-агрессора – в интересах всего мира. Только изгнав оккупантов из ЗАЭС, можно избежать катастрофы.

"Это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были обезопашены от российских ударов. Только это будет гарантировать, что мир не будет подвержен новым радиационным катастрофам – именно тому, чем угрожает каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС. Помним силу и преданность людей, которые спасали жизнь в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизни сейчас", – резюмировал президент Украины.

Напомним, 14 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупредили, что российские террористы готовятся к очередной провокации на ЗАЭС.

"Россия – единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к границе сознательной радиационной катастрофы", - говорится в заявлении Генштаба.

Также в Генштабе отметили, что в последние недели страна-террорист РФ несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты Запорожской АЭС. Своими действиями россияне сознательно продолжают практику шантажа Украины и всего международного сообщества риском катастрофы на атомной станции.