'Мы полностью доверяем ему': военные обратились к Залужному с призывом оставить Скибу на должности командира 63-й бригады

Личный состав 63-й бригады обратился к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному с просьбой оставить на должности командира Петра Скибу. Военнослужащие также пожаловались на частые проверки разных инстанций, целью которых, по их мнению, было снятие с должности командира бригады.

Видео дня

Соответствующее обращение личного состава 63-й отдельной механизированной бригады Корпуса резерва Сухопутных войск ВСУ оказалось в распоряжении издания OBOZ.UA. Так, в документе говорится, что только за декабрь в бригаде произошло шесть проверок.

"Создается впечатление, что единственная цель этих проверок – подставить и снять с должности командира бригады. Такое положение дел негативно влияет на морально-психологическое состояние личного состава бригады", – пишут военные.

Бойцы отметили, что новость об увольнении командира негативно повлияла на их моральный дух. Через пять месяцев, в течение которых бригадой руководил Скиба, военнослужащие стали более мотивированными и значительно активизировалась их боевая работа. При его командовании значительное внимание стало уделяться прогрессивным методам ведения боевых действий, в частности, активному использованию БПЛА.

С июля 2023 года, несмотря на все попытки противника прорвать оборону, бригада продолжает надежно удерживать рубежи. Военные отметили, что все это благодаря организации работы всех структур бригады командиром Скибой.

"Господин генерал, личный состав 63 отдельной механизированной бригады просит Вас рассмотреть вопрос об оставление полковника Скиби П. П. на должности командира 63 отдельной механизированной бригады. Мы полностью доверяем ему и уверены в правильности его решений, направленных исключительно в интересах нашего государства. Убеждены, если полковник Скиба П. П. и в дальнейшем будет командиром бригады, он сможет сделать из бригады один из самых боеспособных и максимально сплоченный военный коллектив", – говорится в обращении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военнослужащим 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удалось уничтожить российскую ББМ "Тигр". Воины изо роты ударных беспилотных комплексов (РУБпАК) с помощью FPV-дронов отминусовали технику захватчиков вместе с личным составом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки.