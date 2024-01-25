'Мы работаем над этим': в Пентагоне выразили надежду, что Украина получит первые F-16 в 2024 году

В министерстве обороны США рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части. Об этом говорится в прессрелизе Пентагона.

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С соответствующим заявлением выступила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер. По ее словам, программа F-16 включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

"Мы работаем как коалиция и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины в 2024 году", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия самолетов F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицирована. Страны, имеющие на вооружении эти истребители, улучшали их "по мере своих возможностей".

22 декабря 2023 года стало известно о телефонном разговоре между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы глава правительства Нидерландов сообщил о подготовке первых 18 истребителей F-16 для доставки в нашу страну.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что истребители четвертого поколения F-16, необходимые для достижения преимущества над противником в воздухе, будут получены в краткосрочной перспективе.

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В министерстве обороны США рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части. Об этом говорится в прессрелизе Пентагона.

С соответствующим заявлением выступила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер. По ее словам, программа F-16 включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

"Мы работаем как коалиция и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины в 2024 году", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия самолетов F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицирована. Страны, имеющие на вооружении эти истребители, улучшали их "по мере своих возможностей".

22 декабря 2023 года стало известно о телефонном разговоре между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы глава правительства Нидерландов сообщил о подготовке первых 18 истребителей F-16 для доставки в нашу страну.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что истребители четвертого поколения F-16, необходимые для достижения преимущества над противником в воздухе, будут получены в краткосрочной перспективе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!