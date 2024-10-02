'Мы рассчитываем на большую поддержку': Зеленский встретился с руководством ведущих оборонных компаний мира. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями и топ-менеджерами ведущих западных оборонных компаний в рамках второго Международного форума оборонных индустрий. Основной темой разговора стало расширение сотрудничества по усилению производственных возможностей оборонного сектора Украины.

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Глава государства поблагодарил страны, которые поддерживают нас во время войны с Россией, а также компании, которые уже начали работать в Украине – и подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку и сотрудничество и после завершения войны. Подробности сообщили на официальном сайте президента Украины.

В рамках Международного форума оборонных индустрий (DFNC2) Зеленский встретился с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров.

В частности, на встрече присутствовали представители BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc. & Security Industries Association.

Встречу Зеленский начал со слов благодарности странам, представлявшим участники разговора, а также коллективам предприятий за поддержку украинцев. В то же время президент поблагодарил также тех западных оборонных компаний, которые не только планируют сотрудничать с Украиной, но и уже начали работу в нашем государстве и открыли здесь свои представительства.

"Очень рады видеть вас в Украине. Мы рассчитываем на большую поддержку, потому что, к сожалению, война не прекратилась. И мы благодарны за все, что можем сделать вместе сегодня и в будущем. Мы рассчитываем на наше партнерство не только во время войны" , – подчеркнул Зеленский.

Основной темой разговора прогнозировалось расширение сотрудничества для усиления производственных возможностей оборонного сектора Украины.

По словам президента, сейчас украинское оборонное производство значительно нарастило темпы по сравнению с тем, что было в начале российского полномасштабного вторжения. Однако для дальнейшего роста украинские оборонные предприятия нуждаются в иностранном опыте, доступе к цепям снабжения и технологиям.

Помочь с этим и призван Форум оборонных индустрий. Как отметил глава государства, уже первая встреча принесла важные результаты, касающиеся, в частности, технического обслуживания легких пушек, локализации производства штурмовых винтовок и создания мощностей для производства боеприпасов для стрелкового оружия.

Во время встречи Зеленский вручил государственные награды представителям иностранных оборонных компаний за их личный вклад в развитие ОПК Украины и создание высокотехнологичной продукции в условиях военного положения.

Напомним, в преддверии Зеленский выступил на Международном форуме оборонных индустрий. Ключевым месседжем его выступления стал тезис, что Украине предстоит стать сильным игроком на глобальном рынке оружия. Он подчеркнул: если несколько лет назад украинская "оборонка" выглядела беспомощно, то сейчас Украина может гордиться отраслью.