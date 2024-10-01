'Украина должна стать сильным игроком на глобальном рынке оружия': Зеленский выступил на Международном форуме оборонных индустрий. Видео

Несмотря на войну за последние два года украинцы смогли построить в стране фактически новую оборонную промышленность. Теперь это отрасль, которая уже "на пути к лидерству как минимум в Европе".

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Так сказал президент Украины Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий. Он подчеркнул: если несколько лет назад украинская "оборонка" выглядела беспомощно, то сейчас Украина может гордиться отраслью.

"Благодаря оборонным индустриям Украина должна стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности и очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий. Каждый, кто будет с нами, кто будет с Украиной, я уверен, выиграет", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, за 2023 год производство оружия в Украине выросло в три раза, а за 8 месяцев текущего года более 57% расходов общего фонда пошли на оборонные нужды. В частности, по словам президента, только за первое полугодие этого года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

Кроме того, добавил Зеленский, украинцы могут создавать 4 млн дронов, и уже более 1,5 млн единиц беспилотников законтрактовано.

Украинские защитники начали применять дальнобойную ракету-дрон "Паляниця". Новая баллистическая ракета успешно прошла лётные испытания. У Украины также есть "Нептуны", по меньшей мере 15 "Богдан" ежемесячно и новая ремонтная база для техники.

В Украину уже приходят работать новые компании, и этот процесс будет только становиться более мощным.

"Сейчас практически каждый визит в наши страны-партнеры, почти каждые переговоры, а также непосредственное общение с оборонными компаниями – все это приносит Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новых технологий и, соответственно, производственных возможностей", – отметил президент.

Напомним, что во время визита в Нью-Йорк Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Одной из ключевых тем встречи стало оборонное сотрудничество стран именно в плане производства.

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