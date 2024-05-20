'Мы с вами, сколько потребуется' ничего не значит': Годжес раскритиковал Запад за слабую поддержку Украины

Страны Запада оказывают Украине недостаточную поддержку для победы в войне. Для этого, прежде всего, нужно, чтобы президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что хотят победы нашего государства, и разработали соответствующий политический план.

Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес в комментарии "24 каналу". Он также напомнил, что Украина нуждается в противовоздушной и противоракетной защите.

"Эти заявления о том, что "мы с вами столько, сколько нужно", для меня ничего не значат", – подчеркнул Годжес.

Также он отметил, что Силам обороны необходимы возможности для нанесения высокоточных ударов большой дальности, которые могли бы уничтожить российскую логистику, артиллерию, штабы.

Также генерал-лейтенант выразил разочарование относительно позиции Байдена по поводу запрета ВСУ наносить удары по территории РФ западным оружием.

"Я считаю, что это ужасная политика, и, конечно, Украина должна ее игнорировать, наносить удары по целям там, где нужно", – отметил Годжес, подчеркнув, что в противном случае непонятно, как Украина должна победить.

Он призвал прекратить бояться ядерных угроз Кремля. По мнению Годжеса, российские власти не готовы к ядерному удару, ведь даже самой России это невыгодно.

"Единственная выгода России от ядерного оружия – это угроза, что она может его использовать. Она видит, как мы из-за этого колеблемся и сдерживаем себя. Конечно, я могу ошибаться. Россиянам явно одинаково, сколько невинных людей они убьют, в том числе и своих", – убежден Годжес.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Годжес считает, что перед тем, как отправлять в Украину свои войска, западные государства должны определить стратегическую цель этого шага. Стратегическая цель должна состоять в том, чтобы помочь Украине победить Россию – это значит, прежде всего, уничтожить российскую логистику и штабы.

– Министр обороны Британии Грант Шаппс уверен, что Силы обороны Украины смогут отразить новое наступление оккупационных войск России в Харьковской области. По его мнению, следующие несколько недель будут сложными, однако россияне не добьются успеха.

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