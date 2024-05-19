'Впереди тяжелые недели': министр обороны Британии заверил, что ВСУ отразят наступление РФ на Харьковщине

Министр обороны Британии Грант Шаппс уверен, что Силы обороны Украины смогут отразить новое наступление оккупационных войск России на Харьковщине. По его мнению, следующие несколько недель будут сложными, однако россияне не добьются успеха.

Об этом Шаппс заявил в интервью Sky News в воскресенье, 19 мая. В то же время британский чиновник отметил, что этого наступления могло и не быть, если бы не было задержек с доставкой военной помощи Украине от западных партнеров.

"Это факт, что задержка с отправкой дополнительной помощи Украине – и здесь, очевидно, Конгресс США медлил в этом вопросе – привела к перерыву, во время которого Путин попытался наступать на Харьков", – сказал Шаппс в беседе с журналистом Тревором Филипсом.

Он призвал Европейский Союз также "активизироваться", делать для Украины больше и увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП. Германию и другие страны он призвал передать ВСУ дальнобойное оружие и разрешить бить им по временно захваченному Россией Крыму.

Шаппс отметил, что мир должен понять, что идет "экзистенциальная война о том, как мы управляем миром, собственно о демократии".

Он в частности выразил обеспокоенность из-за сближения России и Китая и назвал "угрозой для нашего образа жизни" стремление этих стран распространить свои системы управления на остальной мир.

"Меня это очень беспокоит, потому что, помните, эти две страны не верят в демократию", – сказал министр обороны Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что войска России планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которое, намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из оставшихся тактических целей его первого этапа "прорыва" на границе.

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