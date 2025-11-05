"Мы сейчас в том состоянии, когда тушим пожары": эксперт объяснил, что происходит на фронте в Украине. Карта

Российские войска концентрируются на Покровском направлении и перебрасывают туда силы из южных и северных регионов Украины. В частности, противник признал, что пехота играет важную роль в контроле тех или иных территорий.

Сейчас планы по мобилизации у врага идут достаточно хорошо, в отличие от украинской стороны, поэтому для нас это является настоящей проблемой. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

По его словам, если говорить о контроле территорий, то здесь главными являются именно люди.

"Если мы говорим о контроле территории, что в принципе является ключевым в этой войне, то это люди, это пехота. В то же время когда рапортуем, что мы контролируем определенную территорию, но это исключительно на уровне полетов дронов, где так же летает и враг, то это немножко не то", – пояснил Симороз.

Мобилизация в РФ проходит лучше

Он добавил, что россияне применяли активный подход к мобилизации, в частности, повысили денежное обеспечение и провели работу с различными слоями населения. В результате в отдельных регионах планы по мобилизации у оккупантов были даже перевыполнены. Зато у нас наблюдаются низкие мобилизационные показатели и нехватка пехоты.

"Мы сейчас в том состоянии, когда тушим пожары. То, что мы видим на карте, то, что называют "контрнаступлением", к сожалению, является тушением пожаров. Итак, мы в таком состоянии, что не можем стать в активную оборону, ведь для этого нужны люди. Соответственно, враг может нас переигрывать. Мы можем реагировать на действия врага на определенных направлениях, например, недавно на Покровском направлении, в его северной части, где был очень серьезный выступ в районе Доброполья. Но это не стратегический подход", – подчеркнул военный.

С нашей стороны не хватает военных

Он пояснил, что враг сосредоточил основные усилия на Покровском и еще на Купянском направлениях. На других участках фронта, в частности на юге, его позиции несколько ослабли.

"Можно было бы планировать операцию, но нет людей. Сорвана мобилизация, несправедливость в армии, разделение людей на классы по имущественному цензу во время мобилизации и как следствие – еще большее неприятие народом мобилизационных процессов. Поэтому видим последствия", – сказал Симороз.

Напомним, по информации спикера Генштаба ВСУ майора Андрея Ковалева, по состоянию на 4 ноября в Покровско-Мирноградской агломерации не было блокирования городов российскими оккупантами. Также ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находилось в окружении.

Как сообщал OBOZ.UA, в материале The Independent отмечалось, что захват Покровска может открыть российским войскам путь к наступлению на два города Донецкой области – Краматорск и Славянск. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса.

