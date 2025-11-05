Окружения нет: в Генштабе рассказали об обстановке в Покровско-Мирноградской агломерации

По состоянию на вторник, 4 ноября, в Покровско-Мирноградской агломерации не было блокирования городов российскими оккупантами. Также ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находилось в окружении.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев. "На данный момент в Покровско-Мирноградской агломерации нет окружения или блокирования городов", – заверил он.

По словам спикера, подразделения Вооруженных сил Украины делают все возможное для осуществления логистики.

Он добавил, что ситуация в Покровске сложная. Сейчас идет комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке, уничтожению и вытеснению российских оккупантов из населенного пункта.

В Генеральном штабе призвали пользоваться официальными источниками информации и не распространять непроверенные данные.

Что происходит в Покровске

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают участвовать в оборонительной операции на Покровском направлении. Разведчики осуществляют операцию в определенной зоне ответственности на этом участке фронта.

Воины ГУР заняли определенные рубежи и пробили наземный коридор к другим украинским подразделениям. Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

Воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО поделились кадрами своей работы в Покровске. На них можно увидеть, как украинские воины уничтожают оккупантов.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел 4 ноября на самом горячем направлении по состоянию на сейчас – Покровском, где встречался и награждал воинов, которые уничтожают оккупантов, защищая Покровск, Мирноград, Доброполье и другие населенные пункты.

Как сообщал OBOZ.UA, захват Покровска может открыть войскам страны-террористки России путь к наступлению на два города Донетчины – Краматорск и Славянск. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса, говорится в материале The Independent.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!