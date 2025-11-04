'Операция продолжается': в ГУР показали уникальные кадры боевой работы в Покровске. Видео

Воины "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи в Покровске Донецкой области. Недавно разведчики поделились кадрами своей работы.

Уникальные видео обнародовали в Telegram-канале ГУР. На обнародованных материалах можно увидеть, как украинские воины уничтожают оккупантов.

"Операция ГУР в определенном районе Покровска продолжается", – отметили в заметке.

Ситуация в Покровске

По данным Института изучения войны, оккупанты пытаются проникнуть в Покровск и сосредоточить свой личный состав в городе. Россияне проникают в город, двигаясь от населенных пунктов Зверево – Шевченко – Новопавловка (на юг, юго-запад от Покровска), и скапливаются на северной и северо-восточной окраинах города.

Кроме того, оккупанты устанавливают наблюдательные пункты и позиции операторов беспилотников.

Спецподразделения украинской разведки продолжают операцию в районе города. В секторе ответственности ГУР продолжаются интенсивные бои с российскими оккупантами.

После успешной десантной операции украинских воинов боевые действия сосредоточены на нейтрализации попыток россиян усилить огневое давление на логистические направления в зоне ответственности ГУР.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Украинские защитники в Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области продолжают сдерживать многотысячную группировку российских захватчиков. Там враг не прекращает попыток инфильтрации в жилую застройку и пытается перерезать логистику наших военных.

– Вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. В частности, он сослался на соответствующие доклады.

