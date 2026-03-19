'Мы шли, как мясо': пленный оккупант рассказал, как его бросили в штурм под Константиновкой. Видео

Российские военные продолжают бросать своих солдат в штурмы без надлежащей подготовки и обеспечения. Пленный оккупант, который участвовал в боях в Донецкой области, рассказал о реальных условиях таких атак.

Видео дня

По его словам, солдат фактически отправляют на смерть, не оставляя шансов на выживание. Допрос пленного показала пресс-служба 36 ОБрМП.

Пленный по имени Альберт, который ранее работал медбратом, рассказал, что подписал контракт, рассчитывая служить в медицинском подразделении. Однако вместо этого его направили в штурмовую роту и отправили на передовую в районе Константиновки.

"Мы шли, как мясо. Нас всех отправляют на смерть", – сказал он, описывая первые дни на фронте.

По его словам, подразделение не имело должной подготовки, а командование заставляло выполнять приказы силой.

"Когда мы сказали, что мы не там должны быть, над нами просто смеялись. Очень плохо относятся — могут бить и все равно заставляют идти вперед", – рассказал пленный.

Он также описал сам штурм. Группу отправили в направлении Константиновки, предупредив, что "живого украинца они не увидят", ведь это "война дронов". Перед выходом им даже приказали снять бронеплиты с бронежилетов.

Во время продвижения оккупанты постоянно наталкивались на тела погибших российских военных.

"На подходах к Константиновке начали часто попадаться трупы. У кого-то руки не было, у кого-то ноги, у кого-то — череп вместо головы", – рассказал он.

По словам Альберта, его подразделение понесло значительные потери еще до достижения позиций. Те, кто выжил, смогли добраться до одного из домов, где прятались в подвале без еды и воды несколько дней.

"Мы сидели шесть дней. Вода замерзла – соскребали лед со стен, чтобы хоть что-то попить", – отметил он.

В конце концов, когда интенсивность обстрелов уменьшилась, они вышли из укрытия, после чего были взяты в плен украинскими военными.

Пленный признал, что реальность на фронте кардинально отличается от того, что им рассказывали.

"У меня все перевернулось в голове. Нам внушают одно, а здесь совсем другое", – сказал он.

Он также отметил, что отношение украинских военных к пленным оказалось совсем другим, чем ожидалось.

"Думал, что будут издевательства. Но нас накормили, дали воды. Сказали, что все будет нормально", – рассказал оккупант.

В конце он обратился к другим россиянам с призывом не идти на войну против Украины.

"Не идите сюда. Нас здесь не ждут. Это ваша жизнь – подумайте еще раз", – подытожил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!