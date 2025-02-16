'Мы способны окончить эту войну!' Зеленский назвал главную цель России

В течение недели Россия направила на украинские города и села более 1200 авиабомб, около тысячи ударных дронов и десятки ракет. Ежедневными атаками враг лучше любых слов подтверждает: ему нужен не мир, а продолжение войны.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина при поддержке Европы и США способна положить конец террору и отвести от мира угрозу, которую представляет для него Россия.

Глава государства рассказал: в течение уходящей недели Россия продолжала террор Украины. На украинские города и села на этой неделе захватчики направили почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и свыше 40 ракет разных типов.

В частности, под ударом оказалась Чернобыльская АЭС, по которой захватчики ударили "Шахедом" с фугасной частью.

"Украина защищается, мы стоим и сражаемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, и нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", – подчеркнул глава государства.

Этими действиями российский режим подтверждает: мир РФ не нужен, она стремится к продолжению войны.

"России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину. Европа и мир должны быть более защищены от такого зла, готовы к нему. Совместной сильной внешней политикой и давлением на Путина, который начал войну и теперь масштабирует ее на весь мир", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что Украина вместе с западными партнерами способна разрушить миф о непобедимости России, которая сейчас слетела с катушек.

"Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, только в ночь на 16 февраля над Украиной силы ПВО сбили 95 дронов РФ. Еще 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны и не причинили вреда. В целом же на нашу страну летели 143 российских дрона, зафиксированы разрушения в четырех областях.

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