'Мы свой выбор сделали более тысячи лет назад': Наев поздравил украинцев с Днем Государственности

28 июля Украина второй раз отмечает День Украинской Государственности, а также еще один большой праздник – День крещения Руси-Украины. День Государственности служит напоминанием для граждан о многовековой традиции украинского государства, источники которого уходят во времена Киевской Руси.

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По этому случаю командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинцев с праздником. Он отметил, что украинская государственность всегда была тесно связана с развитием Вооруженных Сил и тысячелетними национальными традициями.

В то же время во время полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение для украинцев, поскольку сейчас наши защитники вынуждены снова противостоять врагу, который хочет захватить всю территорию нашей страны и уничтожить украинскую государственность. Однако украинцы несокрушимы, а а захватчика ждет поражение.

"Мы свой выбор сделали более тысячи лет назад, во времена существования Киевского государства. И этот выбор, и нашу историю, и наше государство, и собственно само бытие нашего народа мы должны сегодня защищать от страны-агрессора.

Украинцев не сломать. Сейчас во многих подвигах наших воинов мы можем увидеть примеры таких же величайших фигур, как сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни и, самое главное, – отношение к Украине и к врагу", – подчеркнул Наев.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 28 июля обратился к гражданам по случаю Дня Украинской Государственности и 1035-летия со Дня Крещения Руси. Он заявил, что наша государственность – это ответ украинцев на необходимость безопасности и мира для своей страны и всей Европы.

Также с Днем Государственности украинцев поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и напомнил о цене свободы. Железный генерал" отметил, что сейчас наша Государственность закаляется в боях, за нее наши защитники платят своим здоровьем, а многие – жизнями.