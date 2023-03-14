'Мы уже под Киевом были': сторонник России в Луганской области пожаловался на мощь ВСУ и проблемы в армии Путина. Перехват

Россия готовила население временно оккупированной Луганщины до войны еще задолго до полномасштабного вторжения, хотя люди не хотели ничего менять. Однако армия государства-агрессора в любом случае не способна победить Украину на поле боя из-за внутренних проблем в России.

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Об этом говорил гражданский житель временно оккупированной Луганщины в разговоре, перехваченном Главным управлением разведки. Он убежден, что армия России слишком слаба и имеет малый мобилизационный ресурс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сил не хватает, понимаешь, здесь в Москве проблемы", – отметил он.

Коллаборант добавил, что георгиевская лента – "наше знамя" – на захваченных агрессором территориях области была поднята еще в 2012 году: "мы знали, что будет война".

"Проблема здесь в том, что на поле боя мы не можем их победить как бы это ни казалось… у них мобилизационный ресурс гораздо больше, чем у нас", – жаловался пособник оккупантов.

Также он выразил убеждение, что причина неудач армии РФ на фронте не в несуразности путинской армии, а в том, что ей просто кто-то мешает.

"Понимаешь, все наши успехи на фронте какие-то абрамовичи сразу минимизируют, мы уже под Киевом были", – отметил предатель.

"Короче, надо лозунги поднимать "За отечетсво", что вы там что делаете, что вы там родину освобождаете, понимаешь. А этот лозунг у нас здесь на административном ресурсе не звучит. У нас Путин только говорил, что у нас есть родина, да? Но он пока тоже не может прямо сказать, потому что он получит контрудар от 5-й колонны", – бредил оккупант.

В конце концов, он выдал порцию бреда в стиле российской пропаганды, заявив, что война в Украине идет по плану США, целью которых является разделение и уничтожение Российской Федерации.

Напомним: в другом перехваченном разговоре военнослужащий ВС РФ из Донецкого направления раскритиковал отношение командования к своим подчиненным, которые для него – "пушечное мясо". Также он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении и осуществление пополнения текущих потерь за счет "мобиков".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России решили военных, отказывающихся проходить службу, бросать в штурмовые отряды, которые называют "одноразовыми". Один из оккупантов рассказал о том, что сверху поступило такое неофициальное указание по поводу всех несогласных служить;

– военный РФ пожаловался своему собеседнику по телефону на низкий уровень медицинского обслуживания в российских войсках. Он расценил это как нежелание командования выполнять свою работу.

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