'Мы в новой реальности российской агрессии': Сибига объяснил цель ядерного террора Путина. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерному шантажу и запугиванию, чтобы повлиять на Запад и добиваться своих целей. После эскалации войны со стороны Москвы Украина оказалась в новой реальности российской агрессии.

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Об этом в четверг, 28 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает корреспондент OBOZ.UA. "Мы сейчас в новой реальности российской агрессии", – сказал он.

Глава МИД объяснил свое заявление тем, что РФ прибегла к новым шагам эскалации.

Это, в частности, вовлечение в войну КНДР, атаки на ядерные объекты Украины и применение экспериментальной баллистической ракеты средней дальности (БРСД) по Днепру.

"Первое – привлечение северокорейских военных подразделений. Это интернационализация агрессии и новое ее измерение. Второе – поражение объектов ядерной инфраструктуры Украины. То есть они сознательно подвергают весь мир риску ядерного инцидента. И третий элемент, свидетельствующий о новом измерении этой агрессии, – это нанесение ракетного удара экспериментальной БРСД по одному из объектов в Днепре", – заявил Сибига.

Но на самом деле, по словам министра, целью этого удара было сознание и публичное мнение Запада.

"Они (россияне. – Ред.) очень хорошо знают менталитет, они очень хороши в дезинформации, в этой пропаганде, и, собственно, на это была направлена эта атака прежде всего. Запугивание и ядерный шантаж, чтобы достигать своих целей", – пояснил глава МИД.

Кроме того, Сибига заявил, что армии страны-агрессора захват территорий Украины нынешней осенью стоил рекордных потерь.

"Эти метры, которые они пытаются оккупировать сегодня, – самые кровавые, даже в сравнении со Второй мировой войной. И по статистике, за последний месяц они потеряли больше, чем за десять лет войны в Афганистане", – информировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября Путин заявил, что новые баллистические ракеты "Орешник" могут быть нацелены на "центры принятия решений в Киеве". Диктатор пригрозил, что это оружие якобы может поражать находящиеся на большой глубине высоко защищенные объекты. По его версии, Москва якобы была вынуждена применить "Орешник" "в ответ на действия противника". Глава Кремля также похвастал, что у РФ якобы есть и другие готовые к ударам подобные системы.