''Мы внимательно отслеживаем ситуацию'': в Пентагоне оценили риск вторжения в Украину из Беларуси

Пока американская разведка не видит признаков подготовки нового наступления России на Украину с территории Беларуси. Несмотря на это, в Пентагоне продолжают пристально следить за ситуацией.

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Не сбрасывает со счетов потенциальную угрозу "беларуского" вторжения и украинское военное руководство. Об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Комментируя вероятность нового наступления России с беларуской территории, Райдер отметил, что в настоящее время признаков, что РФ готовится к этому, американская разведка не наблюдает.

"Прямо сейчас нет признаков, что россияне намерены использовать ее (Беларусь. – Ред.) как новый фронт. Но опять же мы продолжаем отслеживать ситуацию очень внимательно, и, насколько я знаю, тем самым заняты украинцы", – заявил он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что белорусское направление может быть использовано российской армией для нового нападения на Украину.

По словам министра обороны Алексея Резникова, украинская разведка постоянно отслеживает ситуацию в республике и готовится к худшему сценарию, ведь военное руководство государства четко осознает, что Москва задействует все силы, которые сможет. Ведь в Кремле мечтают о том, чтобы стратегически уничтожить Украину, а уже после договариваться с Западом о разделе влияния на отдельные регионы нашего государства.