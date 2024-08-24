'Мы всегда будем помнить своих Героев': Зеленский в День Независимости почтил память погибших воинов. Видео

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в субботу, 24 августа, в День Независимости Украины, почтили память павших воинов. Глава государства заверил, что украинцы всегда будут помнить своих Героев и будут благодарны тем, кто отстоял украинскую государственность и независимость.

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В официальном Telegram-канале Зеленский обнародовал видео с мероприятия. Вместе с женой он прошел по аллее памяти погибших воинов и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину Михайловского Златоверхого монастыря.

Во время церемонии звучал сигнал трубы "Шана!", рассказали в Офисе президента.

"Мы всегда будем помнить своих Героев и будем благодарны каждому и каждому, кто отстоял нашу государственность, нашу независимость. Вечная и светлая память нашим защитникам и защитницам, которые боролись ради свободной Украины!" – заявил глава государства.