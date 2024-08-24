'Нам нужен мир и покой на наших землях': полный тест поздравления Зеленского с Днем Независимости Украины

Президент Владимир Зеленский утром в субботу, 24 августа, обнародовал видеообращение к народу по случаю Дня Независимости Украины. В нем глава государства подчеркнул, что украинцам не нужно чужое – а только мир и спокойствие вдоль всей собственной государственной границы.

Видео дня

И сегодня борьба Украины за свободу покоряет и вдохновляет весь мир. OBOZ.UA в праздник Независимости публикует полный текст обращения Зеленского.

Так выглядит независимая.

Так выглядит Украина.

Наша земля. Даная Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищенная своими сыновьями и дочерьми.

Так выглядит Украина.

Увидев раз – влюбишься. Побывав раз – вернешься.

Так выглядит Украина. Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать.

Дорогой народ!

Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желает нашей земле беды, получит его у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории.

Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумы. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы.

Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире.

913 дней назад, в том числе и через Сумщину, Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас.

Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен полагать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так отвечает независимость. Расплачивается за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и "Кинжалы", за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей.

За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: Саваслейка, Оленья, Энгельс. Но, к сожалению, украинцы знают их. А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Знать, что в каждую точку РФ, являющуюся источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.

Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Так работает независимость.

Украина еще раз удивляет. Россия в очередной раз в своем репертуаре. Так в целом изображают события на Курщине мировые медиа. Показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет "население". Как именно Россия своих "не бросает". Как их солдаты мародерят свои же магазины. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира. И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы".

Так выглядит достоинство Украины. Цивилизованность. Добродетель нашей независимости. 33 года назад Украина возродилась на картах мира, сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего украинского мировоззрения: в ХХІ веке террористы должны отдыхать в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Поскольку на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину.

Ей хватает чужих областей. Нам нужен мир и покой на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей. Как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу свободу и борьбу символизируют наши люди – наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина.

Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, Херсонской области. В Покровске, Торецке, Часовом Яру. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Так бьется независимость.

И всем нашим воинам хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И спасибо, ребята! Когда возникла необходимость защищать Украину, вы сказали коротко: плюс.

С тех пор 913 дней подряд "минусуете" окупантов. Только вы знаете, сколько по сухой статистике о потерях врага действительно стоит усилий, пота, крови и вашей сверхтяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле значит держать позицию. Что такое "целый день кроет вражеская арта и авиация". Что такое стоять крепко, несмотря на то, что "орки лезут". Вы сохранили и храните нашу независимость.

Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость. Наши медики, наши спасатели, пожарные, энергетики, волонтеры и предприниматели, полицейские, фермеры и железнодорожники, учителя и учащиеся. Все. Украинцы и украинки здесь, украинцы и украинки за границей, которые помогают, находят, отправляют необходимое, говорят миру об Украине.

И все, кто с Украиной на временно оккупированных территориях. Все украинцы и украинки, чья сила не имеет границ, чья воля безгранична. Все, кому я безгранично благодарен. И сегодня. И за каждый из 913 дней этой войны. За дело каждого из вас. За то, что доказываете: независимость – дело каждого и каждого.

И у нее много измерений. Каждое из которых нужно приобретать, чтобы отстоять всеобъемлющую независимость.

Это экономическая, энергетическая независимость. Это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей. Это и воплощение справедливости относительно наград независимой Украины, которые больше никогда не будут носить те, кто ее предал. Это воплощение справедливости в отношении героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинское уважение – наше гражданство. Это неотвратимые процессы, запущенные нами сегодня. Так укрепляется независимость.

И крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет стен. Потому что Украина – в каждом из нас. Независимость – в каждом из нас. И объединены, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022 год. И 2023 год. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах.

Мы знаем, что такое независимость. Как тяжело ее возродить. Как тяжело ее защитить. Но мы знаем: все зависит от нас.

Мы знаем, как выглядит независимость. Утром 24 февраля она была в наших взглядах. Сегодня независимость – в окопах по всем направлениям. Она в наших городах и селах: в каждом эпизоде, когда мы находим лучше всего в себе, находим в себе Украину и боремся за нее. Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все.

Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость – это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость – это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет вкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается в хранилище во время тревоги, чтобы выстоять и подняться снова и снова сказать врагу: ничего у вас не получится. Не можете. Не победите. И будете за все отвечать.

Так чувствуется нами свобода. Так выглядит Украина. Так выглядит независимость. А так она звучит.

С Днем Независимости, украинцы и украинки!

Слава Украине!